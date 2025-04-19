Львів (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
379,70
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
374,23
Економія при броні: -56,79 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70
Економія при броні: -38,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
377,70
Економія при броні: -46,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,80
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
376,10
Економія при броні: -44,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
359,60
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
396,19
Економія при броні: -69,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
360,80
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
363,20
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
189,75
Економія при броні: -23,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
370,30
Економія при броні: -38,60 грн