Харків (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
379,56
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
379,73
Економія при броні: -13,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
397,32
Економія при броні: -56,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
394,42
Економія при броні: -70,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
367,50 грн