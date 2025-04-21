Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
383,66
Економія при броні: -14,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
360,80
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
405,42
Економія при броні: -64,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
397,89
Економія при броні: -74,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
369,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
376,90
Економія при броні: -42,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
387,00
Економія при броні: -20,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Хартил®-H таблетки 5 мг + 25 мг блістер №28
Егіс
380,45
Економія при броні: -61,98 грн