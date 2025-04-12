2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по ½ склянки, дітям віком від

12 років — по ¼-⅓ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по 1 склянці, дітям віком від 12 років — по ½-⅔ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.Препарат застосовувати дітям віком від 12 років.