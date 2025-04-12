Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Проносний збір №1 інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: крушини кори (Frangulae сortex) 0,5 г; кропиви листя (Urticae folia) 0,333 г; деревію трави (Millefolii herba) 0,167 г.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків листя, стебел, кори
темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з білуватими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини збору чинять м'яку проносну дію за рахунок посилення
перистальтики кишечнику.
Показання
Хронічні запори.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до інших рослин родини Айстрових (Складноцвіті). Хронічні захворювання шлунка і кишечнику (гастрит, гастроентерит, коліт) у період загострення, кишкові кровотечі та непрохідність, запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, синдром «гострого» живота, апендицит, запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани, підвищене згортання крові, артеріальна гіпертензія, кровотечі, спричинені кістою, поліпами та пухлинами матки та її придатків, схильність до тромбоутворення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по ½ склянки, дітям віком від
12 років — по ¼-⅓ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по 1 склянці, дітям віком від 12 років — по ½-⅔ склянки.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти.Препарат застосовувати дітям віком від 12 років.
Передозування
При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту, запаморочення, нудота. При виникненні вказаних симптомів слід відмінити препарат. Лікування — симптоматичне.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції при гіперчутливості до препарату (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При тривалому застосуванні можуть розвинутися: колікоподібний біль, нудота, блювання, біль у ділянці шлунка, діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечнику, атонія товстого кишечнику.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС
у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом;
по 2,0 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави».