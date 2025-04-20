Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,56
Економія при броні: -5,56 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,25
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,23
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,97
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,56
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,00
Економія при броні: -5,00 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,56
Економія при броні: -5,56 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,23
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,89
Економія при броні: -2,84 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,71
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,65
Економія при броні: -1,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
65.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,70
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,90
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
68.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group