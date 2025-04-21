Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Миколаїв
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
50,31
Економія при броні: -3,27 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,66
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,24
Економія при броні: -2,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,78
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 4
58.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
40,90
Економія при броні: -2,09 грн
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,32
Економія при броні: -2,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
85.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,43
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,71
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
111.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
112.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
113.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Констанція
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 74
113.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
114.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group