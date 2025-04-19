Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,12
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,98
Економія при броні: -2,43 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,45
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,57
Економія при броні: -5,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,21
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,90
Економія при броні: -3,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,70
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
8.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,03
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
45,68
Економія при броні: -2,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
8.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,71
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
9.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,58
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
13.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group