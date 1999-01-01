Київ
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X10**

Різні препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A XІнші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X10**Різні препарати
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Проносний збір №1
Проносний збір №1
Збір фільтр-пакет 2 г в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 36,16 грн
в 58 аптеках
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Проносний збір №1
Проносний збір №1
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 34,61 грн
в 37 аптеках
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