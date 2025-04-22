Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,79
Економія при броні: -2,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,27
Економія при броні: -1,54 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,41
Економія при броні: -1,63 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,57
Економія при броні: -1,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
55,75
Економія при броні: -1,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,55
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
119.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,98
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,38
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,65
Економія при броні: -2,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,40
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,01
Економія при броні: -2,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
121.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group