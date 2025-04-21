Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,81
Економія при броні: -1,43 грн
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
55,75
Економія при броні: -1,67 грн
Техмедсервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,43
Економія при броні: -2,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,38
Економія при броні: -1,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,71
Економія при броні: -0,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,36
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,95
Економія при броні: -1,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
105.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
106.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володарка, вул. Кооперативна, 2-А
108.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
110.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group