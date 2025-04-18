Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
50,15
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,63
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,27
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,24
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,09
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,42
Економія при броні: -3,02 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
122.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,82
Економія при броні: -2,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
130.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,21
Економія при броні: -3,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
131.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
131.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,73
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
133.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,15
Економія при броні: -3,09 грн
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,27
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
142.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group