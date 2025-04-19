Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
53,73
Економія при броні: -1,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,59
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,27
Економія при броні: -3,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,91
Економія при броні: -1,69 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Морозна, 21
6.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,58
Економія при броні: -2,51 грн
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Винники, вул. Івасюка, 8-А
8.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,15
Економія при броні: -0,33 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
64.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,75
Економія при броні: -0,29 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Броди, вул. Юридика, 1
85.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group