Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,78
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,71
Економія при броні: -1,55 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Констанція
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 74
10.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,49
Економія при броні: -1,61 грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Соборна, 6
3.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
11.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
50,29
Економія при броні: -3,25 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
112.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,84
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
115.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,54
Економія при броні: -2,49 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
117.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
129.7 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
132.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
144.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,01
Економія при броні: -2,45 грн