Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
53,48
Економія при броні: -1,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,70
Економія при броні: -10,60 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,40
Економія при броні: -10,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
53,73
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,20
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,08
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,35
Економія при броні: -2,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
53,73
Економія при броні: -1,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,59
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,17
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,80
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,70
Економія при броні: -10,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,76
Економія при броні: -1,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
49,70
Економія при броні: -10,60 грн
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,40
Економія при броні: -10,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
4.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group