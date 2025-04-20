Проносний збір №1 (Species catharticae № 1)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,40
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,19
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,81
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,11
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,24
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
52,21
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
47,57
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,65
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
46,13
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
48,00
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
105.9 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
106.5 км
Проносний збір №1 збір фільтр-пакет 2 г №20
Martin Bauer Group
51,14
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
106.5 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,79
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Проносний збір №1 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,14
Економія при броні: -3,07 грн