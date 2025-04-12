ГРУДНИЙ ЗБІР № 2 збір
ГРУДНИЙ ЗБІР № 2 збір інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: мати-й-мачухи листя (Farfarae folia) 400 мг, подорожника великого листя (Plantaginis majoris folia) 300 мг, солодки коренів (Glycyrrhizae radices) 300 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків зеленого, бурувато-зеленого, білувато-сірого і світло-жовтого кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію та дію, що пом’якшує кашель; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, зменшують кашель.
Показання
Запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіт, бронхопневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) — у складі комплексної терапії.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Цироз печінки, хронічна ниркова недостатність, цукровий діабет, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія, органічні ураження серця, ожиріння.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не рекомендується застосовувати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не встановлена.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки, 7–12 років — по 2 столові ложки, 3–7 років — по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2–3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 склянці, дітям віком 12–14 років — по ½ склянки, 7–12 років — по ¼ склянки, 3–7 років — по 2 столові ложки.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Препарат застосовувати дітям від 3 років за призначенням лікаря.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Можливий розвиток алергічних реакцій.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.