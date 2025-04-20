Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,44
Економія при броні: -2,37 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,58
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,52
Економія при броні: -19,28 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,96
Економія при броні: -19,98 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,44
Економія при броні: -2,37 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,61
Економія при броні: -2,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,13
Економія при броні: -19,93 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,64
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,61
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,68
Економія при броні: -2,81 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,09
Економія при броні: -6,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,47
Економія при броні: -2,60 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,90
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,68
Економія при броні: -4,81 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,40
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,79
Економія при броні: -5,08 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,17
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,72
Економія при броні: -2,84 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,09
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,00
Економія при броні: -3,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group