Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,74
Економія при броні: -19,50 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,20
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,77
Економія при броні: -6,07 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,77
Економія при броні: -4,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,28
Економія при броні: -20,03 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,83
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,16
Економія при броні: -17,95 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,66
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,58
Економія при броні: -20,37 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,47
Економія при броні: -4,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,05
Економія при броні: -18,84 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,89
Економія при броні: -4,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,47
Економія при броні: -23,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,40
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,06
Економія при броні: -19,87 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,69
Економія при броні: -22,55 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,87
Економія при броні: -20,67 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
92,21
Економія при броні: -5,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,00
Економія при броні: -7,00 грн