Харків (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,99
Економія при броні: -5,20 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,90
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,66
Економія при броні: -18,47 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,19
Економія при броні: -3,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,43
Економія при броні: -13,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,37
Економія при броні: -3,26 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,44
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
63,19
Економія при броні: -4,88 грн
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,70
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,89
Економія при броні: -6,19 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,73
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,53
Економія при броні: -6,83 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,97
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,72
Економія при броні: -5,38 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,06
Економія при броні: -3,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,25
Економія при броні: -4,42 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,91
Економія при броні: -5,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
80,34
Економія при броні: -12,66 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,56
Економія при броні: -7,68 грн