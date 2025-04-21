Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,01
Економія при броні: -11,19 грн
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,56
Економія при броні: -3,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,82
Економія при броні: -18,58 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,44
Економія при броні: -3,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,70
Економія при броні: -20,47 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,35
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,11
Економія при броні: -18,88 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,62
Економія при броні: -5,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,40
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,97
Економія при броні: -21,77 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
73,70
Економія при броні: -8,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,41
Економія при броні: -20,17 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
101,41
Економія при броні: -5,86 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
73,50
Економія при броні: -4,78 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
102,18
Економія при броні: -6,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,48
Економія при броні: -19,28 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,03
Економія при броні: -20,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,54
Економія при броні: -3,95 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,30
Економія при броні: -4,38 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,47
Економія при броні: -19,27 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
98,74
Економія при броні: -3,23 грн