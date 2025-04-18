Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,50
Економія при броні: -4,96 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,50
Економія при броні: -5,58 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,59
Економія при броні: -2,52 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
91,80
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,68
Економія при броні: -18,31 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,01
Економія при броні: -6,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,52
Економія при броні: -20,15 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,22
Економія при броні: -10,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,49
Економія при броні: -5,27 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,26
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,83
Економія при броні: -18,46 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,83
Економія при броні: -3,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,45
Економія при броні: -19,24 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,08
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,83
Економія при броні: -4,20 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,34
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,69
Економія при броні: -6,99 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,27
Економія при броні: -7,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group