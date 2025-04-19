Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,19
Економія при броні: -8,27 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,71
Економія при броні: -9,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,07
Економія при броні: -8,15 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,57
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
77,03
Економія при броні: -8,34 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,79
Економія при броні: -5,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Економія при броні: -33,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,31
Економія при броні: -8,41 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,73
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,99
Економія при броні: -18,74 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,70
Економія при броні: -4,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,33
Економія при броні: -9,43 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,99
Економія при броні: -10,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,06
Економія при броні: -9,16 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
80,29
Економія при броні: -4,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,86
Економія при броні: -9,35 грн
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,13
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,06
Економія при броні: -18,87 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
99,70
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,65
Економія при броні: -19,46 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
100,52
Економія при броні: -4,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,73
Економія при броні: -2,51 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
83,74
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,73
Економія при броні: -9,22 грн
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,07
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
80,00
Економія при броні: -2,94 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
81,50
Економія при броні: -2,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,64
Економія при броні: -2,80 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,05
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,69
Економія при броні: -2,88 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,02
Економія при броні: -3,20 грн