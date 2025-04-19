Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,67
Економія при броні: -20,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,74
Економія при броні: -19,47 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,94
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,69
Економія при броні: -19,46 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,15
Економія при броні: -22,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
97,70
Економія при броні: -31,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,87
Економія при броні: -19,61 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,35
Економія при броні: -22,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Економія при броні: -29,50 грн