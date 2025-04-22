Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,54
Економія при броні: -2,54 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,78
Економія при броні: -2,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,60
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,35
Економія при броні: -20,16 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,01
Економія при броні: -21,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,68
Економія при броні: -20,45 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,27
Економія при броні: -10,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,49
Економія при броні: -19,30 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,04
Економія при броні: -20,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,37
Економія при броні: -18,11 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,73
Економія при броні: -20,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,20
Економія при броні: -20,01 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,73
Економія при броні: -20,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,92
Економія при броні: -18,73 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,36
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн