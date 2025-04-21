Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,77
Економія при броні: -19,58 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,24
Економія при броні: -20,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,51
Економія при броні: -19,32 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,07
Економія при броні: -20,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,50
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,89
Економія при броні: -18,70 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,06
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,51
Економія при броні: -18,32 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,90
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
89,60
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,37
Економія при броні: -19,13 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,66
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,08
Економія при броні: -18,84 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,55
Економія при броні: -11,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,23
Економія при броні: -19,86 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
79,37
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,52
Економія при броні: -20,15 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,09
Економія при броні: -10,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн