Київ (адресу не вказано)
Доступно в 589 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,70
Економія при броні: -27,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,30
Економія при броні: -7,59 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
87,96
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,71
Економія при броні: -19,51 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
85,17
Економія при броні: -7,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
79,10
Економія при броні: -22,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,96
Економія при броні: -18,76 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
84,45
Економія при броні: -6,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,83
Економія при броні: -8,06 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,54
Економія при броні: -2,54 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
95,78
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
74,99
Економія при броні: -18,79 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
86,57
Економія при броні: -8,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,20
Економія при броні: -29,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Грудний збір № 2 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,56
Економія при броні: -2,49 грн
Грудний збір № 2 збір пачка 50 г №1
Martin Bauer Group
88,55
Економія при броні: -2,88 грн