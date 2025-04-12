Корінь солодки

Солодки корені (Glycyrrhizae radix)

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Солодки корені
Солодки корені
Корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 64,78 грн
в 675 аптеках
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Солодки корінь
Солодки корінь
Фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
від 61,76 грн
в 96 аптеках
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Солодки корені
Солодки корені
Корені 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 39,16 грн
в 96 аптеках
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Солодки корінь
Солодки корінь
100 г №1
Ключі Здоров'я
від 80,45 грн
в 8 аптеках
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Ціни в Київ
від 39,16 грн
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Інструкція вказана для Солодки корені корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Солодки корені інструкція із застосування

Інструкція вказана для Солодки корені корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Лікарська форма

Корені.

Шматочки волокнистих коренів різної форми світло-жовтого, жовтого, бурувато-жовтого кольору з коричнювато-сірими, коричневими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини коренів проявляють відхаркувальні та обволікаючі властивості, що пом'якшують кашель; чинять сечогінну, протизапальну, спазмолітичну, антигістамінну, противиразкову дію.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв., процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1–2 столовій ложці 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 десертній ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 чайній ложці 2–3 рази на добу. Перед застосуванням відвар збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1/3 склянки 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 2 столові ложки 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 столовій ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування

Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС. Приготовлену водну витяжку — при температурі 8–15 0С не більше 2 діб.

Упаковка

По 50 г або 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Корені
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
100 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Дієтичні добавки
Реєстрація
UA/5695/01/01 від 30.05.2016
Міжнародна назва