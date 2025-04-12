1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв., процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1–2 столовій ложці 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 десертній ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 чайній ложці 2–3 рази на добу. Перед застосуванням відвар збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1/3 склянки 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 2 столові ложки 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 столовій ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.