Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Солодки корені інструкція із застосування
Лікарська форма
Корені.
Шматочки волокнистих коренів різної форми світло-жовтого, жовтого, бурувато-жовтого кольору з коричнювато-сірими, коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05C A.
Біологічно активні речовини коренів проявляють відхаркувальні та обволікаючі властивості, що пом'якшують кашель; чинять сечогінну, протизапальну, спазмолітичну, антигістамінну, противиразкову дію.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.
Спосіб застосування та дози
1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі 10 хв., процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1–2 столовій ложці 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 десертній ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 чайній ложці 2–3 рази на добу. Перед застосуванням відвар збовтати.
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді за 30 хв. до їди: дорослим та дітям віком старше 14 років — по 1/3 склянки 3–4 рази на добу, дітям віком 12–14 років — по 2 столові ложки 2–3 рази на добу, 5–12 років — по 1 столовій ложці 3–4 рази на добу, 3–5 років — по 1 столовій ложці 2–3 рази на добу, 1–3 роки — по 1 десертній ложці 2–3 рази на добу.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС. Приготовлену водну витяжку — при температурі 8–15 0С не більше 2 діб.
Упаковка
По 50 г або 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.