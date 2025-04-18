Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 681 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
95,50
Економія при броні: -9,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
112,40
Економія при броні: -29,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,79
Економія при броні: -29,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,50
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,35
Економія при броні: -3,67 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,00
Економія при броні: -7,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,78
Економія при броні: -4,20 грн