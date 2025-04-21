Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,65
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,70
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,86
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -13,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,98
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,39
Економія при броні: -12,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,77
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,24
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,39
Економія при броні: -17,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,09
Економія при броні: -17,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -11,10 грн