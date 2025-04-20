Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,03
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,18
Економія при броні: -5,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,36
Економія при броні: -7,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,91
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,75
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,50
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
99,97
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,90
Економія при броні: -8,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -18,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,43
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
116,90
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,58
Економія при броні: -6,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,19
Економія при броні: -14,34 грн