СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*& (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*&) Діюча речовина
Солодки корені Корені, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 48,01 грн
від 56,41 грн
від 40,58 грн
від 39,81 грн
від 38,00 грн
Солодки кореня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 77,65 грн
від 32,68 грн
Солодки кореня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 41,40 грн
від 76,00 грн
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
Немає в наявності