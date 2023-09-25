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Активні речовини — “С”СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*& (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*&)

СОЛОДКА ГОЛА/УРАЛЬСКА*& (GLYCYRRHIZA GLABRA/URALENSIS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Солодки корені корені, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені Корені, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 581 аптеці
від 48,01 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон скляний, 200 г, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон скляний, 200 г, № 1 Виола ФФ
В 435 аптеках
від 56,41 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 г, № 1; Віола
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 г, № 1 Віола
В 303 аптеках
від 40,58 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон скляний, 100 г, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон скляний, 100 г, № 1 Виола ФФ
В 240 аптеках
від 39,81 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 г, в пачці, в пачці, № 1; Тернофарм
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 г, в пачці, в пачці, № 1 Тернофарм
В 103 аптеках
від 38,00 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Солодки кореня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 103 аптеках
від 77,65 грн
Ціни в аптеках
Солодки корені корені, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені Корені, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 100 аптеках
від 32,68 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний з кришкою, 200 г, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний з кришкою, 200 г, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1 Виола ФФ
В 96 аптеках
від 57,50 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Солодки кореня сироп Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, у пачці, з дозуюч. ложкою, у пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 42 аптеках
від 41,40 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
від 95,00 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 г, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 г, з мірною ложкою в пачці, з мірн. ложкою в пачці, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеці
від 74,00 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 г, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 г, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеці
від 76,00 грн
Ціни в аптеках
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 200 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 200 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках інших міст
від 68,00 грн
Ціни в інших містах
Солодки кореня сироп сироп, флакон полімерний, 100 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Солодки кореня сироп Сироп, флакон полімерний, 100 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
Немає в наявності