Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,29
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,04
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,27
Економія при броні: -2,57 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,61
Економія при броні: -19,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
94,71
Економія при броні: -14,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -14,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,82
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,63
Економія при броні: -11,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,59
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,96
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,11
Економія при броні: -7,51 грн