Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,28
Економія при броні: -5,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,70
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,36
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
93,44
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,30
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,19
Економія при броні: -12,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,66
Економія при броні: -14,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,47
Економія при броні: -2,77 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,93
Економія при броні: -13,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,67
Економія при броні: -6,21 грн