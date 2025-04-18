Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,86
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,51
Економія при броні: -4,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,70
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,30
Економія при броні: -1,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,50
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,34
Економія при броні: -8,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"