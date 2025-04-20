Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
106,70
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,60
Економія при броні: -4,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,00
Економія при броні: -9,00 грн
Солодки корінь 100 г №1
Ключі Здоров'я
93,00
Економія при броні: -11,00 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,34
Економія при броні: -11,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,84
Економія при броні: -3,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -14,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,35
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,22
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,42
Економія при броні: -2,74 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
100,61
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,54
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
110,09
Економія при броні: -6,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,52
Економія при броні: -4,51 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,44
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
108,08
Економія при броні: -3,94 грн