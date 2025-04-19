Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,11
Економія при броні: -10,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,92
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,99
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,60
Економія при броні: -11,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,17
Економія при броні: -5,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,17
Економія при броні: -10,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,54
Економія при броні: -10,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,47
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
68,43
Економія при броні: -3,75 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,81
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,38
Економія при броні: -6,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
91,74
Економія при броні: -4,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
105,94
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,43
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Солодки корінь фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"