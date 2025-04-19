Солодки корені (Glycyrrhizae radix)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,95
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
107,50
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,67
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
102,63
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
104,32
Економія при броні: -9,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,50
Економія при броні: -10,50 грн
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
116,10
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,80
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
117,20
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Солодки корені корені 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
103,28
Економія при броні: -5,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Солодки корені корені 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"