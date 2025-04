через недостатність відповідних клінічних даних одночасне застосування буспірону з антигіпертензивними, нейролептичними засобами, антидепресантами, протидіабетичними засобами, антикоагулянтами, пероральними контрацептивними та серцевими глікозидами можливе тільки в умовах ретельного медичного спостереження. Буспірон не можна застосовувати одночасно з бензодіазепінами та іншими седативними засобами.

Комбінація з інгібіторами МАО не рекомендується через ризик виникнення гіпертонічного кризу. Оскільки буспірон головним чином метаболізується цитохромом Р450, потужні інгібітори цього ферменту можуть підвищити біодоступність буспірону.

Нефазодон. Одночасне застосування буспірону та нефазодону призводило до збільшення C max буспірону в плазмі крові у 20 разів і АUC — у 50 разів.

Еритроміцин. Одночасне застосування буспірону та еритроміцину призводило до збільшення C max буспірону у 5 разів і АUC у 6 разів.

Ітраконазол. Одночасне застосування буспірону та ітраконазолу призводило до збільшення C max буспірону у 13 разів і АUC у 19 разів.

Дилтіазем. Одночасне застосування буспірону та дилтіазему призводило до збільшення C max буспірону у 4 рази і АUC у 5,3 раза.

Верапаміл. Одночасне застосування буспірону та верапамілу призводило до збільшення C max і АUC буспірону у 3,4 раза.

Циметидин. Одночасне застосування буспірону та циметидину призводило до збільшення C max буспірону на 40%, t max — удвічі, але АUC практично не змінюється.

При застосуванні буспірону разом із вищезазначеними засобами підвищуються терапевтичний ефект та токсичність буспірону, тому рекомендується знижувати дозу буспірону (наприклад 2,5 мг 2 рази на добу).

Рифампіцин. Одночасне застосування буспірону та рифампіцину призводило до зменшення C max буспірону на 83,9% і АUC — на 89,6%.

Інгібітори та індуктори CYP 3A4.

Кетоконазол або ритонавір інгібують метаболізм буспірону та збільшують його плазмові рівні.

Якщо буспірон застосувати разом з інгібітором CYP 3A4, його дозу рекомендується знизити.

Індуктори CYP 3A4, наприклад, дексаметазон, фенітоїн, фенобарбітал або карбамазепін можуть збільшити швидкість метаболізму буспірону. У такому разі необхідно підвищити дозу буспірону для збереження його анксіолітичної ефективності.

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Не виявлено жодного випадку небезпечного застосування буспірону разом з антидепресантами, селективними інгібіторами зворотного нейронального захоплення серотоніну. Були окремі повідомлення про виникнення нападів при їх довготривалому застосуванні разом із буспіроном.

Галоперидол. Одночасне застосування буспірону та галоперидолу призводило до підвищення концентрації галоперидолу в плазмі крові.

Тразодон. Були повідомлення, що у деяких пацієнтів при одночасному застосуванні тразодону з буспіроном підвищувалася активність АлАТ у 3 рази. Однак таке підвищення печінкових трансаміназ не підтверджено клінічними дослідженнями.

Діазепам. При одночасному застосуванні діазепаму та буспірону рівень першого у плазмі крові дещо підвищується, а також можуть виникнути побічні ефекти: запаморочення, головний біль, нудота.

Під час лікування буспіроном слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.

Пацієнтам під час лікування не рекомендується вживати в значних кількостях грейпфрутовий сік, оскільки це може призвести до підвищення рівня буспірону в плазмі крові та підвищення частоти або тяжкості побічних ефектів.