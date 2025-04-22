Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
286,94
Економія при броні: -24,95 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
806,80
Економія при броні: -78,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
465,11
Економія при броні: -81,39 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
853,77
Економія при броні: -128,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
433,90
Економія при броні: -41,10 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
144,61
Економія при броні: -15,65 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
428,60
Економія при броні: -35,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
293,94
Економія при броні: -52,75 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
863,02
Економія при броні: -154,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
405,85
Економія при броні: -51,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
463,58
Економія при броні: -38,39 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
503,75
Економія при броні: -31,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
443,25
Економія при броні: -17,95 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
855,29
Економія при броні: -50,67 грн