Київ
Спітомін® (Spitomin)

Спітомін® (Spitomin)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
286,94
Економія при броні: -24,95 грн
262,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
385,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
710,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
372,50 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
727,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
806,80
Економія при броні: -78,70 грн
728,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
465,11
Економія при броні: -81,39 грн
383,72 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
853,77
Економія при броні: -128,72 грн
725,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
433,90
Економія при броні: -41,10 грн
392,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
410,04 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
699,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
144,61
Економія при броні: -15,65 грн
128,97 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
400,38 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
781,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
428,60
Економія при броні: -35,80 грн
392,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
293,94
Економія при броні: -52,75 грн
241,20 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
863,02
Економія при броні: -154,42 грн
708,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
392,94 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
683,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
405,85
Економія при броні: -51,23 грн
354,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
376,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
463,58
Економія при броні: -38,39 грн
425,19 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
503,75
Економія при броні: -31,40 грн
472,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
376,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
443,25
Економія при броні: -17,95 грн
425,30 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
855,29
Економія при броні: -50,67 грн
804,62 грн
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