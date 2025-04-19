Львів (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
388,63
Економія при броні: -72,17 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
887,40
Економія при броні: -172,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
427,10
Економія при броні: -44,20 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
802,40
Економія при броні: -80,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
397,50
Економія при броні: -14,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
833,20
Економія при броні: -111,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80
Економія при броні: -42,90 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
812,50
Економія при броні: -90,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
368,15
Економія при броні: -61,74 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
870,97
Економія при броні: -156,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
876,07
Економія при броні: -129,82 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
71,21
Економія при броні: -7,65 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
809,20
Економія при броні: -87,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
428,90
Економія при броні: -46,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30
Економія при броні: -82,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,70
Економія при броні: -41,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
792,50
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
427,30
Економія при броні: -44,40 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
807,50
Економія при броні: -85,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
438,20
Економія при броні: -55,30 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
808,60
Економія при броні: -86,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
285,74
Економія при броні: -30,35 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
828,30
Економія при броні: -106,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,30
Економія при броні: -42,40 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
832,80
Економія при броні: -110,80 грн