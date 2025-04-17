Київ (адресу не вказано)
Доступно в 733 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
442,10
Економія при броні: -41,40 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
836,60
Економія при броні: -81,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
451,33
Економія при броні: -68,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
300,23
Економія при броні: -45,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
445,07
Економія при броні: -67,75 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
852,45
Економія при броні: -48,02 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
441,63
Економія при броні: -48,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
845,41
Економія при броні: -128,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
365,69
Економія при броні: -31,90 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
809,00
Економія при броні: -53,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс