Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
439,24
Економія при броні: -67,03 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
834,55
Економія при броні: -127,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
444,16
Економія при броні: -71,95 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
715,18
Економія при броні: -125,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
390,46
Економія при броні: -26,42 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
716,74
Економія при броні: -47,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
441,30
Економія при броні: -55,50 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
827,70
Економія при броні: -99,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
427,70
Економія при броні: -41,90 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
250,18
Економія при броні: -7,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
445,60
Економія при броні: -88,74 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
840,98
Економія при броні: -133,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
869,24
Економія при броні: -140,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
427,20
Економія при броні: -41,40 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
808,50
Економія при броні: -79,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
464,98
Економія при броні: -86,31 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
840,79
Економія при броні: -133,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
449,39
Економія при броні: -70,02 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
880,40
Економія при броні: -172,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
464,19
Економія при броні: -88,46 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
851,44
Економія при броні: -51,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
450,96
Економія при броні: -69,16 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
870,61
Економія при броні: -155,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
435,61
Економія при броні: -53,69 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
845,34
Економія при броні: -129,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
440,40
Економія при броні: -66,59 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
831,18
Економія при броні: -115,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
148,15
Економія при броні: -22,95 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
704,73
Економія при броні: -38,82 грн