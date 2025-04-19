Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
800,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
438,00
Економія при броні: -98,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
471,62
Економія при броні: -11,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
136,21
Економія при броні: -18,15 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
854,50
Економія при броні: -121,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
297,86
Економія при броні: -14,73 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
437,39
Економія при броні: -72,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
800,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
396,00
Економія при броні: -56,40 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
738,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
396,00
Економія при броні: -24,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
800,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
836,40
Економія при броні: -114,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
361,19
Економія при броні: -12,78 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
829,73
Економія при броні: -27,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
200,75
Економія при броні: -8,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
381,15
Економія при броні: -65,39 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
743,27
Економія при броні: -55,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
440,80
Економія при броні: -62,04 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
820,67
Економія при броні: -74,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
378,56
Економія при броні: -56,04 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
827,69
Економія при броні: -86,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
800,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
453,68
Економія при броні: -66,64 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
863,86
Економія при броні: -174,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
466,47
Економія при броні: -43,83 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
851,48
Економія при броні: -51,97 грн