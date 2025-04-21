Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
447,65
Економія при броні: -61,89 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
563,98
Економія при броні: -92,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
424,70
Економія при броні: -31,30 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
441,08
Економія при броні: -56,16 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
838,06
Економія при броні: -131,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
811,40
Економія при броні: -74,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
442,10
Економія при броні: -48,70 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
443,13
Економія при броні: -58,21 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
459,50
Економія при броні: -74,58 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
446,53
Економія при броні: -55,00 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
424,52
Економія при броні: -65,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
463,00
Економія при броні: -71,47 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
875,33
Економія при броні: -156,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
438,61
Економія при броні: -64,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
425,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
804,30 грн