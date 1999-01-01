Київ
Похідні азаспіродеканедіону
N05B E01
Буспірон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B E
Похідні азаспіродеканедіону
N05B E01
Буспірон
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Буспірон Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
від
312,00
грн
в 771 аптеці
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Спітомін®
Таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
від
339,00
грн
в 742 аптеках
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Спітомін®
Таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
від
661,02
грн
в 640 аптеках
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Буспірон Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
від
224,65
грн
в 98 аптеках
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Дозування
5 мг
10 мг
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
Egis
Sandoz
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