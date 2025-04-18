Харків (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
439,23
Економія при броні: -63,77 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
835,44
Економія при броні: -65,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
372,91
Економія при броні: -56,96 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
565,53
Економія при броні: -71,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
824,10
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,90
Економія при броні: -23,80 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
808,00
Економія при броні: -55,00 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
364,77
Економія при броні: -28,99 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
801,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
305,10
Економія при броні: -36,92 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
855,62
Економія при броні: -124,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
450,49
Економія при броні: -77,95 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
838,41
Економія при броні: -69,98 грн