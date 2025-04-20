Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
435,49
Економія при броні: -61,63 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
738,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
403,35
Економія при броні: -20,05 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
845,42
Економія при броні: -43,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
445,13
Економія при броні: -71,08 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
429,45
Економія при броні: -62,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
450,53
Економія при броні: -82,46 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
828,12
Економія при броні: -140,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
446,24
Економія при броні: -83,93 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
245,44
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
200,08
Економія при броні: -18,96 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
461,16
Економія при броні: -86,61 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
374,69
Економія при броні: -35,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
857,31
Економія при броні: -169,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
457,01
Економія при броні: -82,46 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
714,05
Економія при броні: -148,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс