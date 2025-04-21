Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
130,12
Економія при броні: -8,92 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
260,25
Економія при броні: -30,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
358,99
Економія при броні: -48,43 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
424,56
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
460,21
Економія при броні: -35,47 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
862,89
Економія при броні: -100,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
443,88
Економія при броні: -18,99 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
846,21
Економія при броні: -84,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
426,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
474,24
Економія при броні: -101,70 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
464,22
Економія при броні: -83,39 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
467,85
Економія при броні: -87,02 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
805,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
431,40
Економія при броні: -52,60 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
812,70
Економія при броні: -120,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Спітомін® таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
459,81
Економія при броні: -35,07 грн
Спітомін® таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
844,04
Економія при броні: -114,66 грн