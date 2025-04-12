чутливість до антибіотика змінюється залежно від регіону та може змінюватися з часом. У разі необхідності слід звернутися до місцевих даних щодо чутливості до антибіотика.

Зазвичай тривалість лікування становить 7 днів (може бути від 5 до 10 днів).

Для кращого засвоєння препарат рекомендується приймати після їди.

Для кращого засвоєння препарат у формі суспензії рекомендується приймати під час їжі.

Дозування препарату для дорослих та дітей залежно від інфекції наведено в таблицях 1, 2.

Дорослі та діти (≥40 кг)

Таблиця 1



Показання до застосування Доза Гострий тонзиліт і фарингіт, гострий бактеріальний синусит 250 мг 2 рази на добу Гострий середній отит 500 мг 2 рази на добу Загострення хронічного бронхіту 500 мг 2 рази на добу Цистит 250 мг 2 рази на добу Пієлонефрит 250 мг 2 рази на добу Неускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин 250 мг 2 рази на добу Хвороба Лайма 500 мг 2 рази на добу протягом 14 днів (терапія може тривати від 10 до 21 дня)



Діти (<40 кг)

Таблиця 2



Показання до застосування Доза Гострий тонзиліт і фарингіт, гострий бактеріальний синусит 10 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза – 125 мг 2 рази на добу Діти віком від 2 років та старші із середнім отитом або, за необхідності, при більш серйозних інфекціях 15 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза – 250 мг 2 рази на добу Цистит 15 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза — 250 мг 2 рази на добу Пієлонефрит 15 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза — 250 мг 2 рази на добу протягом 10–14 днів Неускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин 15 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза — 250 мг 2 рази на добу Хвороба Лайма 15 мг/кг 2 рази на добу, максимальна доза — 250 мг 2 рази на добу протягом 14 днів (від 10 до 21 дня)



Для дітей віком від 3 міс, маса тіла яких менше ніж 40 кг, режим дозування уточнюється згідно з масою тіла або віком дитини. Для дітей віком від 3 міс до 18 років рекомендована доза становить 10 мг/кг маси тіла 2 рази на добу для більшості інфекцій (максимальна добова доза 250 мг). При середньому отиті або серйозніших інфекціях рекомендована доза становить 15 мг/кг маси тіла 2 рази на добу (максимальна добова доза 500 мг).

Для зручності застосування багатодозової суспензії 125 мг/5 мл або 250 мг/5 мл нижче наводяться табл. 3 і 4, що дають змогу спрощено уточнювати дозу препарату (наприклад за допомогою мірної ложечки у 5 мл з додатковим рівнем 2,5 мл) відповідно до віку та лікарської форми.

Таблиця 3

10 мг/кг (2 рази на добу) при більшості інфекцій



Вік Доза, мг

2 рази на добу Кількість мл на разову дозу

125 мг/5 мл 250 мг/5 мл 3–6 міс 40–60 2,5 — 6 міс – 2 роки 60–120 2,5–5 — 2 роки – 18 років 125 5 2,5



Таблиця 4

15 мг/кг (2 рази на добу) для лікування середнього отиту та тяжких форм інфекцій



Вік

Доза, мг

2 рази на добу Кількість мл на разову дозу 125 мг/5 мл 250 мг/5 мл 3–6 міс 60–90 2,5 — 6 міс – 2 роки 90–180 5–7,5 2,5 2 роки – 18 років 180–250 7,5–10 2,5–5





Таблетки Зіннату не можна розламувати, тому препарат не призначають пацієнтам, які не можуть їх проковтувати. Дітям рекомендується призначати препарат у формі суспензії.

Таблетки цефуроксиму ацетилу та гранули цефуроксиму ацетилу для приготування суспензії не біоеквівалентні, тому ці лікарські форми не є взаємозамінними при перерахунку в міліграмах.

Цефуроксим випускається також у вигляді натрієвої солі для парентерального застосування. Це дає можливість проводити послідовну терапію одним антибіотиком при переході з парентерального введення на пероральне, якщо для цього є клінічні показання.

Зіннат ефективний для послідовного лікування загострень хронічного бронхіту після попереднього парентерального застосування Зинацефу (цефуроксиму натрію).

Послідовна терапія

Загострення хронічного бронхіту: 750 мг цефуроксиму 2–3 рази на добу (в/в або в/м) протягом 48–72 год з подальшим застосуванням Зіннату по 500 мг 2 рази на добу перорально протягом 5–10 днів.

Тривалість як парентерального, так і перорального лікування слід визначати з урахуванням тяжкості інфекції та стану хворого.

Хворі з нирковою недостатністю

Цефуроксим виводиться головним чином нирками. У пацієнтів із вираженим порушенням функції нирок рекомендується знизити дозу цефуроксиму, щоб компенсувати його повільнішу екскрецію (табл. 5).

Таблиця 5



Кліренс креатиніну T ½ (год) Рекомендоване дозування ≥30 мл/хв 1,4–2,4 Коригувати дози не потрібно (застосовувати стандартну дозу від 125 мг до 500 мг 2 рази на добу) 10–29 мл/хв 4,6 Стандартна індивідуальна доза кожні 24 год <10 мл/хв 16,8 Стандартна індивідуальна доза кожні 48 год Упродовж гемодіалізу 2–4 Одну додаткову стандартну дозу слід застосовувати після кожного діалізу



Хворі з печінковою недостатністю

Немає даних про застосування цього лікарського засобу у пацієнтів з порушенням функцій печінки. Цефуроксим виводиться головним чином нирками, тому очікується, що наявні порушення функції печінки не впливатимуть на фармакокінетику цефуроксиму.

Інструкція з розчинення гранул у флаконі

Ретельно струсити флакон, щоб досягти розсипчастості гранул. Всі гранули мають бути легкосипучими у флаконі. Зняти кришку та захисну мембрану. Якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня, повернути препарат в аптеку.

Додати холодну воду у мірний ковпачок до мірної лінії, зазначеної на ньому. Якщо попередньо воду кип’ятили, перед додаванням вона має охолонути до кімнатної температури. Не змішувати суспензію з гарячими або теплими рідинами. Використовувати холодну воду, щоб запобігти згущенню суспензії.

Налити всю кількість води у флакон. Закрити флакон кришкою. Залишити флакон, щоб дати змогу воді повністю розчинити гранули, — приблизно на 1 хв.

Перевернути флакон та інтенсивно збовтати (приблизно 15 с), допоки всі гранули у флаконі не перемішаються з водою.

Перевернути флакон догори та інтенсивно збовтувати протягом 1 хв, допоки всі гранули не перемішаються з водою.

Одразу після розчинення флакон із суспензією необхідно помістити у холодильник для зберігання при температурі 2–8 °С.