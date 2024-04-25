застосовують в/м, в/в, p/os; в/м або в/в застосовують дорослим при багатьох інфекціях по 750 мг 3 р/добу; при більш тяжких інфекціях - в/в по 1,5 г 3 р/добу, у разі необхідності частоту введення можна збільшити до 4 р/добу (інтервал введення - 6 год. ), загальна добова доза - 3-6 г; деякі інфекції лікувати за схемою - 750 мг або 1,5 г 2 р/добу (в/в або в/м) з подальшим p/os прийманням; немовлятам і дітям - по 30-100 мг/кг/добу розподіливши на 3-4 ін’єкц., для більшості інфекцій оптимана доза - 60 мг/кг/добу; гонорея: в/м по 1,5 г (у вигляді 1-єї ін’єкц.) або по 750 мг (2 ін’єкц.); менінгіт: дорослим - в/в по 3 г кожні 8 год.; немовлята та діти - в/в по 200-240 мг/кг/добу, розподілені на 3 або 4 дози; новонароджені - в/в, 100 мг/кг/добу; як профілактика при абдомінальних, тазових та ортопедичних операціях в стадії індукції анестезії: в/в, звичайна доза - 1,5 г, можна доповнити додатковим в/м введенням 750 мг ч/з 8 і 16 год; при операціях на серці, легенях, стравоході та судинах: звичайна доза - в/в 1,5 г, вводять на стадії індукції анестезії і потім доповнюють в/м введенням 750 мг 3 р/добу протягом наступних 24-48 год.; при повній заміні суглоба 1,5 г змішують з одним пакетом метилметакрилатного цементу-полімеру перед додаванням рідкого мономеру; послідовна терапія: при пневмонії - в/м або в/в, по 1,5 г 2-3 р/добу протягом 48-72 год., потім p/os по 500 мг 2 р/добу 7-10 днів; при загостренні хр. бронхіту - в/м або в/в, по 750 мг 2-3 р/добу протягом 48-72 год., потім p/os по 500 мг 2 р/добу 7 днів; p/os у табл. дорослим для лікування більшості інфекцій по 250 мг 2 р/добу; при інфекції сечовивідних шляхів - по 125 мг 2 р/добу; при інфекції дихальних шляхів середнього ступеня тяжкості (бронхіти) - 250 мг 2 р/добу, при більш тяжких інфекціях дихальних шляхів (або при підозрі на пневмонію) - по 500 мг 2 р/добу; при пієлонефриті - 250 мг 2 р/добу; при неускладненій гонореї - 1 г одноразово; при хворобі Лайма у дорослих та дітей віком від 12 років - 500 мг 2 р/добу протягом 20 днів; p/os у суспенз. дітям для лікування більшості інфекцій по 125 мг або 10 мг/кг 2 р/добу (МДД - 250 мг); для дітей віком від 3 міс. до 18 років рекомендована доза становить 10 мг/кг маси тіла 2 р/добу для більшості інфекцій (МДД - 250 мг); при середньому отиті або серйозніших інфекціях рекомендована доза - 15 мг/кг маси тіла 2 р/добу (МДД - 500 мг).